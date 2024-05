Per i biancoverdi di mister Giuliodori, ora si aprono le porte della fase nazionale con in palio la Serie D. Retrocesse in Promozione Jesina e Montegiorgio

ANCONA – Il Castelfidardo vince la finale playoff contro l’Urbino e vola alla fase nazionale, si salvano Monturano Campiglione e Sangiustese, retrocedono in Promozione Jesina e Montegiorgio. Questo, il verdetto dell’ultima domenica di Eccellenza Marche 2023/2024 suddivisa equamente in gioie e dolori.

Sorride il Castelfidardo di mister Giuliodori che, in casa al Galileo Mancini, passa 1-0 sull’Urbino di mister Ceccarini. A decidere il destino fidardense, e allo stesso tempo condannare quello ducale, è Braconi che, al 23’ del primo tempo, sfrutta un tiro di Miotto per far esplodere la tifoseria biancoverde. Come a Villa San Filippo una settimana fa, alle fisarmoniche è bastato un solo gol per costruire un cammino playoff perfetto. Adesso, per il Castelfidardo, ci sarà il primo di due turni della fase nazionale che potrebbe consentire l’accesso alla Serie D. Contro l’Uni Pomezia, il programma prevede l’andata in casa il 26 giugno, e il ritorno, in terra laziale al Comunale di Pomezia, il 2 giugno.

Per quanto riguarda i playout, invece, festeggiano il Monturano Campiglione e la Sangiustese. Entrambe fuori casa, vista la classifica finale, sono riuscite nell’impresa di battere e spedire in Promozione la Jesina (0-2) e il Montegiorgio (1-2). Notte fonda per i leoncelli e per i fermani che cadono rispettivamente sotto i colpi di Islami e Moretti da una parte, di Monachesi e Trillini dall’altra.