Calcio Eccellenza, il Castelfidardo batte un colpo: David ritorna a difendere la porta

CASTELFIDARDO – Il Castelfidardo c’è e batte un colpo. Il club del presidente Franco Baleani si assicura le prestazioni di Simone David, estremo difensore classe 1993 che ha già fatto benissimo in maglia fidardense nel recente passato.

David si è reso protagonista nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021 con i biancoverdi, vincendo prima un campionato di calcio di Eccellenza con mister Maurizio Lauro e poi mancando di un soffio i playoff, l’anno seguente, in Serie D. Nella scorsa stagione, ha difeso i pali dell’Atletico Ascoli, sempre nel massimo campionato regionale, sfiorando la promozione in D attraverso gli spareggi. Estremo difensore di grandi qualità, vanta diverse apparizioni in D e nel professionismo con le casacche di San Sepolcro, Ancona, Bassano Virtus, Arezzo, S. Donato Tavarnelle, Jesina e Sassoferrato Genga.

Il mercato del Castelfidardo quindi si muove, dopo diversi addii prestigiosi, attendendo nel frattempo di scoprire il proprio futuro: i fidardensi hanno presentato domanda di ripescaggio in D, ma qualora dovessero restare in Eccellenza, hanno già fatto capire di voler recitare un ruolo da protagonisti.