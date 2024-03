Calcio Eccellenza, esamone per la capolista Civitanovese. C’è il derby Castelfidardo-Osimana

La leader del campionato muove verso Montecchio. La massima inseguitrice Montefano riceve il Monturano per provare ad approfittarne

ANCONA – Il recupero tra Osimana e Montefano è terminato 0-0, sancendo così il primo e vero tentativo di fuga della Civitanovese nel campionato di calcio di Eccellenza. I rossoblu sono saliti a quattro punti di vantaggio sui viola, quando mancano sei giornate al termine del girone di ritorno.

La Civitanovese, però, è davanti a un esamone: c’è la visita al Montecchio Gallo. Quando? Domenica, 10 marzo. Come tutte le altre. Il Montefano non può sbagliare in casa con il Monturano. Spicca il derby, sentitissimo, tra Castelfidardo e Osimana.

Il Chiesanuova, terzo, cerca conferme sul campo della Jesina, chiamata a rialzare la testa. Big match anche in terra cremisi, c’è Tolentino-Urbino. La Maceratese vuole continuare a cullare il sogno playoff, è ospite della Sangiustese VP. Completano il programma di Eccellenza: Montegranaro-Urbania e Montegiorgio-Azzurra Colli.