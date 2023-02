Calcio Eccellenza, campionato riaperto: l’Atletico Ascoli cade con il Gallo, il Fossombrone accorcia

ANCONA – Si riapre il campionato di Eccellenza. La domenica sportiva si dirige verso i titoli di coda e l’equilibrio regna (sempre più) sovrano.

L’Atletico Gallo doma e infligge una sconfitta pesantissima alla capolista Atletico Ascoli 3-0. Il Fossombrone ne approfitta, batte il Castelfidardo 1-0 e accorcia a -3 dalla vetta. Un’altra sorpresa di giornata arriva dal campo della Jesina, dove il Chiesanuova si è imposto con un perentorio 4-1, rilanciandosi in ottica salvezza diretta.

Tutte le altre, si dividono la posta in palio. Il derby calzaturiero tra Sangiustese e Valdichienti Ponte termina a reti bianche, come Marina-Urbino. Pari e spettacolo tra Osimana e Fabriano Cerreto (2-2). L’altro derby Maceratese-Montefano finisce 1-1. Medesimo risultato per l’Azzurra Colli sul manto del fanalino Porto Sant’Elpidio, i rossoblu sciupano così una grande occasione per avvicinarsi alla vetta.