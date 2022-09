Eccellenza, è la settimana che porta al campionato. Dopo la Coppa, domenica si torna in campo

ANCONA – Chi deve riscattarsi e chi deve confermare quanto di buono fatto, le 16 formazioni di Eccellenza si preparano al debutto in campionato. Dopo le gare di andata degli ottavi di finale di Coppa, domenica 11 settembre si ritorna in campo per la prima giornata del massimo torneo regionale.

Uno dei tecnici più rammaricati è Luigi Giandomenico, il trainer dell’Atletico Ascoli che è uscito sconfitto dal derby con l’Azzurra Colli 2-0: «Speriamo che questa sconfitta ci possa servire da lezione per farci capire che il campionato è duro e che ogni domenica ci aspetta una battaglia (la prossima con la Jesina, ndr) – dice il tecnico -. Al ritorno proveremo comunque a ribaltarla, giocando in casa ci proveremo sicuramente. Se non tiriamo fuori la cattiveria e non approcciamo con il piglio giusto determinate partite probabilmente faremo fatica. Dobbiamo lavorare tanto soprattutto sulla mentalità».

Ricordiamo il palinsesto della prima giornata del campionato di Eccellenza: Porto Sant’Elpidio-Osimana, Castelfidardo-Azzurra Colli, Chiesanuova-Montefano, Fossombrone-Fabriano Cerreto, Urbino-Valdichienti Ponte, Marina-Sangiustese, Maceratese-Atletico Gallo, Jesina-Atletico Ascoli.