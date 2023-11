Calcio Eccellenza, big match Civitanovese-Montecchio Gallo. Sentitissimo derby Osimana-Castelfidardo

La capolista Urbino torna in azione dopo lo stop forzato per accogliere il Tolentino. Tutto pronto per la decima giornata

ANCONA – Osimana e Castelfidardo, ancora voi, quante battaglie in Eccellenza. Uno dei piatti forti della decima giornata è sicuramente il derby tra senzatesta e fidardensi, caratterizzato, da sempre, da sano sfottò tra le tifoserie e tanto agonismo in mezzo al campo. Le due cugine si sfidano domenica 12 novembre, a Osimo.

Il programma di domenica prevede anche il big match tra Civitanovese e Montecchio Gallo, rispettivamente seconda e sesta forza di una classifica cortissima. Che comanda ancora l’Urbino, nonostante il turno di riposo forzato dello scorso weekend, quando la gara col Castelfidardo è stata rinviata a mercoledì 22 novembre. I ducali accolgono il Tolentino, i cremisi sono ormai all’ultima chiamata.

Scontro ad alta quota quello tra Chiesanuova, secondo, e Jesina, coi leoncelli che hanno fatto irruzione in zona playoff. Cercano il primo successo in campionato Azzurra Colli e Montegiorgio, che si sfidano in terra picena. Discorso identico per la matricola Monturano, che riceve il Montefano. Completano il programma di Eccellenza: Urbania-Montegranaro e Maceratese-Sangiustese VP.