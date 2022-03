Eccellenza, Biagio-Jesina è un derby che vale tanto. Big match tra Sangiustese e Azzurra Colli

ANCONA – La nona giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza Marche è in arrivo. Tanta carne al fuoco e punti pesanti in palio. Si gioca domenica 3 aprile, tutte le partite sono previste alla ore 16, eccetto la Vigor Senigallia che in casa continua a giocare alle 15.

Derby che profuma di storia quello tra Biagio Nazzaro e Jesina, entrambe alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi. Capitan Rossini e compagni sono in crisi di risultati, devono necessariamente svoltare mentre i leoncelli hanno bisogno di punti utili alla rincorsa playoff.

Destino identico per Sangiustese e Azzurra Colli, quarta e terza forza del torneo che incrociano le proprie strade in un momento di forma positivo per entrambe. Anche la lotta per la vetta è più serrata che mai, la capolista Vigor Senigallia è attesa dal testacoda con il San Marco Servigliano. L’inseguitrice Fossombrone distante 3 punti, reduce dalle fatiche di Coppa Italia dove ha vinto con il Salsomaggiore, è impegnata nel derby con l’Urbania.

Turno di riposo per il Montefano. Completano il programmare gare: Atletico Gallo-Marina, Atletico Ascoli-Urbino, Grottammare-Porto Sant’Elpidio, Valdichienti Ponte-Fabriano Cerreto.