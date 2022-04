Calcio Eccellenza, bentornato Fossombrone: adesso il secondo posto è da difendere

Il tecnico Michele Fucili sorride per il poker rifilato alla Biagio Nazzaro nel turno infrasettimanale e per le certezze offensive finalmente ritrovate

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone è tornato, con un poker dolcissimo. I biancoazzurri sono reduci dal brillante successo 4-0 maturato sul campo della Biagio Nazzaro nel turno infrasettimanale, lasciandosi alle spalle le tre sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia.

I ragazzi di mister Michele Fucili hanno rilanciato così le loro chance di chiudere il campionato di calcio di Eccellenza al secondo posto, ora condiviso con l’Atletico Ascoli con i piceni però terzi in virtù degli scontri diretti favorevoli ai metaurensi. Se la capolista Vigor Senigallia, sopra 9 punti quando mancano 4 giornate, sembra irraggiungibile, chiudere alle spalle dei rossoblu sarebbe di vitale importanza in ottica playoff.

Le carte in regola al Fossombrone non mancano, specialmente ora che ha ritrovato delle certezze offensive che solitamente vengono messe in secondo piano da una solidità difensiva unica. Capitan William Cecchini e compagni godono infatti della seconda miglior difesa del torneo (appena 20 reti subite) ma solo del quarto miglior attacco (37 gol). Una statistica, quest’ultima, che sorride un po’ di più grazie al poker rifilato alla Biagio Nazzaro: «Non siamo abituati a vincere con tanti gol di scarto – sottolinea Fucili -. È il primo poker stagionale e sono contento. Nelle ultime apparizioni forse abbiamo peccato nell’attenzione, le prestazioni non sono mai mancate. Il mese di marzo è stato tosto, ricco di impegni e stiamo ritrovando energie fisiche e mentali anche sotto porta».