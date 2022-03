Calcio Eccellenza, l’Azzurra Colli frena la capolista. Colpaccio Atletico Ascoli

Pareggio a reti bianche per la Vigor Senigallia, il Fossombrone può riaprire il campionato. I piceni irrompono di prepotenza in zona playoff

ANCONA – Si è chiusa la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Eccellenza Marche. L’Azzurra Colli frena la corsa della Vigor Senigallia, passaggio di testimone tra Sangiustese e Atletico Ascoli.

La capolista pareggia a reti bianche a Colli del Tronto, risultato giusto per quanto visto in campo. I rossoblù comandano ancora la classifica con 8 punti di vantaggio sul Fossombrone, che non è però sceso in campo a causa dei troppi contagi in casa San Marco Servigliano. I biancoazzurri avranno la possibilità di accorciare a -5, e domenica prossima c’è Vigor Senigallia-Fossombrone.

La notizia di giornata è emersa dal match Sangiustese-Atletico Ascoli. I piceni hanno espugnato 1-0, superando in classifica l’avversario odierno e irrompendo così in zona playoff. Riposava la Jesina, che ripartirà comunque come terza forza del campionato. Ma occhio al Marina, in netta ripresa, capace di battere a domicilio 1-0 il Porto Sant’Elpidio. La Biagio Nazzaro si salva allo scadere, impattando 1-1 con l’Atletico Gallo.

Ritorna a correre il Fabriano Cerreto che trova all’ultimo respiro i tre punti contro l’Urbania, anche qui 1-0. Come l’Urbino, bravo a superare 1-0 il Grottammare. Pareggio a porte inviolate tra Montefano e Valdichienti Ponte.