Calcio Eccellenza, l’Atletico Ascoli impatta in Toscana. Urbino e Porto Sant’Elpidio conquistano la salvezza

Pareggio a reti bianche per i piceni in casa del Terranuova Traiana, tutto rimandato alla gara di ritorno. Urbania e Biagio Nazzaro retrocedono in Promozione

ANCONA – Weekend di verdetti per il campionato di Eccellenza di calcio. Urbino e Porto Sant’Elpidio conquistano la salvezza ai playout, Urbania e Biagio Nazzaro retrocedono in Promozione. L’Atletico Ascoli nel frattempo continua a sognare la Serie D.

I playoff

La semifinale di andata dei playoff nazionali che portano in Serie D non ha visto vincitori. Pareggio a reti bianche tra Terranuova Traiana e Atletico Ascoli. Sotto un diluvio incessante che ha influenzato le condizioni del manto erboso, i piceni strappano comunque in trasferta un buon risultato in vista del ritorno previsto domenica 5 giugno nelle Marche. Fenomenale l’apporto dell’estremo difensore Simone David, il migliore in campo dei suoi.

I playout

Il derby caldissimo tra Urbania e Urbino sorride agli ospiti, capaci di espugnare 1-0. Decisiva la rete di Mainardi nel primo tempo che vale la salvezza per i gialloblu.

Porto Sant’Elpidio e Biagio Nazzaro è stata invece decisa ai tempi supplementari, dopo l’1-1 maturato nei regolamentari – reti di Tenkorang e Pieralisi – Tenkorang si è ripetuto segnando nell’extratime il 2-1 per il Porto Sant’Elpidio, che ha centrato la permanenza in Eccellenza, costringendo invece la Biagio a una dolorosa retrocessione.