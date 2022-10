I piceni sbancano l'Helvia Recina per la prima volta nella loro storia, nonostante l'inferiorità numerica. Bene anche la Jesina che supera il Castelfidardo

ANCONA – L’Atletico Ascoli si prende la vetta del campionato di Eccellenza, raggiungendo l’Osimana a quota 11 punti. I piceni si aggiudicano il big match in casa della Maceratese, di misura 1-0.

L’Osimana invece non va oltre lo 0-0 con la Sangiustese, dimostrando comunque una grande solidità difensiva e mantenendo l’imbattibilità. Le inseguitrici non ne approfittano: il Valdichienti Ponte impatta 0-0 sul campo del Chiesanuova, mentre Fossombrone e Urbino pareggiano 2-2. La sorpresa di giornata combacia con la prima sconfitta del Fabriano Cerreto, che cade 1-0 in casa dell’Atletico Gallo.

Bene la Jesina che supera il Castelfidardo 1-0, come l’Azzurra Colli che ritrova il sorriso a Marina (2-1). Il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio, ancora a secco di punti come il Castelfidardo, subisce la rimonta del Montefano: i viola vanno sul doppio svantaggio ma poi vincono 3-2.