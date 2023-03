Calcio Eccellenza, Atletico Ascoli o Fossombrone: chi rialza la testa?

ANCONA – Mancano 450 minuti al termine del campionato di Eccellenza. Cinque turni, cinque finali, soprattutto per Atletico Ascoli e Fossombrone. Le due battistrada, separate da due punti, sono chiamate a rialzare la testa dopo i recenti passi falsi.

La capolista picena fa visita al Montefano, per il big match di giornata. I viola sono quarti e in piena lotta playoff. Il Fossombrone riceve il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio, reduce dal primo successo in campionato ma ormai condannato alla retrocessione diretta. Manca solo la matematica che potrebbe arrivare proprio domenica, 19 marzo.

L’anticipo di sabato è Valdichienti Ponte-Marina, con i calzaturieri che mercoledì 22 si giocheranno l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. I verdefluo saranno ospiti del Certaldo, club toscano, dopo l’1-1 dell’andata. Prima però la sfida interna con il Marina, che crede sempre più al miracolo salvezza.

A completare il quadro, tante altre sfide interessanti. Su tutte, il sentitissimo derby Castelfidardo-Osimana. Cercano riscossa Fabriano Cerreto e Azzurra Colli, che si incrociano in casa dei cartai. Fari puntati anche su un classico del nostro calcio, quello tra Jesina e Maceratese. Chiudono il palinsesto di Eccellenza: Urbino-Sangiustese e Chiesanuova-Atletico Gallo.