Calcio Eccellenza, Atletico Ascoli e Fossombrone: esami Sangiustese e Jesina

ANCONA – Cambierà la capolista del campionato di calcio di Eccellenza nel weekend? Lo scopriremo nel tardo pomeriggio di domenica 12 marzo. Il sestultimo appuntamento del girone di ritorno vede la capolista Atletico Ascoli impegnata in casa della Sangiustese, l’inseguitrice Fossombrone ospita la Jesina per il big match di giornata. I piceni contano un punto di vantaggio sui pesaresi.

Osimana e Montefano vogliono approfittare di eventuali passi falsi. Ma solo una potrebbe avvicinarsi, considerato che senzatesta e viola incrociano proprio le loro strade nel fine settimana. C’è anche un altro scontro in alta quota, quello tra Atletico Gallo e Azzurra Colli, con i piceni in grande emergenza tra infortuni e dopo la raffica di sanzioni del giudice sportivo.

Non mancano scontri salvezza (quasi) decisivi. Il Marina deve assolutamente vincere con il Chiesanuova del grande ex Tittarelli. Il Porto Sant’Elpidio, fanalino di coda, si gioca le ultime chance per sperare con il Castelfidardo. Gli elpidiensi retrocederebbero aritmeticamente in caso di sconfitta. Verdetto identico anche in caso di pareggio, sommato a un’eventuale vittoria della Maceratese contro l’Urbino e a un risultato positivo del Chiesanuova. Il programma di Eccellenza è completato dalla sfida Fabriano Cerreto-Valdichienti Ponte, con quest’ultima reduce dall’1-1 interno contro il Certaldo, nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. La qualificazione si deciderà mercoledì 22 marzo in Toscana.