Eccellenza, l’Atletico Ascoli allunga. Maceratese che cinquina al Valdichienti!

ANCONA – Le big di Eccellenza rallentano, quasi tutte. Giornata ricca di sorprese, non per la capolista Atletico Ascoli che non sbaglia contro il Chiesanuova e allunga sulle inseguitrici. I piceni passano 1-0 e ora sono a +4 su Montefano e Osimana.

I viola non vanno oltre lo 0-0 a Castelfidardo, i senzatesta espugnano 1-0 Senigallia, contro il Marina, e balzano al secondo posto in classifica. Alle spalle del tandem di inseguitrici, ecco il Fossombrone (0-0 con la Sangiustese) e l’Atletico Gallo che sbanca 3-0 Porto Sant’Elpidio.

Domenica amara per l’Urbino, che perde in casa contro l’Azzurra Colli 2-1. Mai amara però come quella del Valdichienti Ponte, i calzaturieri escono sconfitti 5-0 dal derby con la Maceratese. Sorride la Jesina, che fa suo l’altro derby con il Fabriano Cerreto 1-0.