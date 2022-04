Calcio Eccellenza, apoteosi a Senigallia: la Vigor ritorna in Serie D dopo 18 anni!

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia ritorna in Serie D dopo 18 anni dall’ultima volta. I rossoblu battono 2-1 il Valdichienti Ponte e vincono con 3 giornate di anticipo il campionato di Eccellenza Marche. Una doppietta di D’Errico regala il salto di categoria alla truppa senigalliese, che allungano in maniera definitiva su Fossombrone (sconfitto in casa 1-0 dalla Sangiustese) e Atletico Ascoli (fermato sul 2-2 dal Montefano in trasferta).

In chiave playoff, allora sorride la Jesina, capace di espugnare il campo dell’Azzurra Colli 1-0 e di agganciarla al quarto posto in classifica. Successo di vitale importanza anche per il Porto Sant’Elpidio che batte l’Urbania 2-0 e rilancia le sue chance di salvezza diretta. Pareggi a reti bianche e che accontentano quasi nessuno quelli maturati in Marina-Biagio Nazzaro e Urbino-Fabiano Cerreto. Blitz dell’Atletico Gallo che supera 1-0 il fanalino di coda Servigliano. Riposava il Grottammare, che può ancora sperare di agganciare i playout ma servirà un miracolo.