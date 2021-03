Eccellenza, l’Anconitana ufficializza il difensore centrale Luca Patrizi

ANCONA- Luca Patrizi è un calciatore dell’Anconitana. Dopo aver trovato da tempo l’accordo totale con il difensore centrale classe 1989, mancava solo l’ufficialità in casa biancorossa per render noto il quinto innesto dopo quelli di Frinconi, Alla, Trofo e Colonna. Patrizi, in uscita dall’Osimana, è stato salutato dallo stesso club giallorosso attraverso le pagine del proprio sito ufficiale:

“U.s.d. Osimana, considerata la situazione epidemiologica in atto nella nostra regione, valuta ormai impossibile la ripresa del Campionato Regionale di Promozione. Pur mancando ancora l’ufficialità di tale decisione, la Società ritiene di non trattenere ulteriormente i giocatori in rosa con richieste da categorie superiori. In questa ottica, nella mattinata è stato autorizzato il passaggio di Luca Patrizi all’Anconitana. L’Osimana ringrazia Luca per la dedizione e l’impegno profuso sia a livello di Prima Squadra, nonché di Settore Giovanile. In bocca al lupo Luca”.

Nato ad Ancona gioca per ben dodici stagioni alla Recanatese di cui è grande protagonista tra Promozione, Eccellenza e Serie D. Nel suo palmares non mancano tre campionati, sempre in Interregionale, con la Sangiustese prima di trasferirsi quest’estate all’Osimana. Difensore roccioso e di categoria, mister Marco Lelli lo ha messo sin da subito in cima alla lista per il mercato di riparazione.