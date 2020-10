Eccellenza, l’Anconitana si prende il primo match di Coppa Italia

VILLA SAN FILIPPO- Parte bene l’Anconitana in Coppa Italia d’Eccellenza che si impone nel primo match del triangolare di qualificazione in casa del Valdichienti Ponte (a riposo il Montefano). Sul sintetico di Villa San Filippo, a porte chiuse per via del Dpcm in vigore, i dorici di Marco Lelli vincono 1-3 mettendosi in posizione di vantaggio nella mini classifica del raggruppamento. Una piccola iniezione di morale in casa biancorossa dopo l’inizio stentato in campionato che ha prodotto un solo punto in due partite. Guardando al match odierno, il vantaggio ospite è stato realizzato da Falconieri ben servito dal giovane Kerjota al diciannovesimo minuto. Al trentaquattresimo, invece, è stato Palmieri ad approfittare di un errore in disimpegno dell’Anconitana per siglare l’1-1. Nuovo sorpasso ospite con Loberti (sugli sviluppi di una grande azione di Falconieri) a pochi minuti dall’intervallo mentre la terza e la quarta rete di Marabese, di pregevole fattura, sono state messe a segno al secondo e al trentanovesimo della ripresa. Utile solo alle statistiche il definitivo 2-4 di Chronopyshuk.

Il 21 ottobre scenderanno in campo Montefano e Valdichienti Ponte. L’Anconitana chiuderà al Del Conero con il Montefano il 4 novembre.

VALDICHIENTI PONTE – ANCONITANA 2-4

VALDICHIENTI PONTE (4-4-2): Mallozzi, Tartabini, Armellini, Muzi, Stortini (Dal 20st Ciucci); Marconi (Dal 1st Emiliozzi), Borgese, Giri (Dal 1st Marcelli), Tassetti (Dal 1st Gagliardini); Chornopyschuk, Palmieri (Dal 5st Ribichini) All. Giandomenico

ANCONITANA (4-2-3-1): Ruggiero, Bartoli, Ibojo, Zanon, Bartolini; Magnanelli, Palladini (Dal 2st Marino); Kerjota (Dal 33st Buonaventura), Marabese (Dal 44st Mariano), Loberti (Dal 20st Riccardi); Falconieri (Dal 40st Boninsegni) All. Lelli

Arbitro: Cardelli di Pesaro

Reti: 19′ Falconieri, 34′ Palmieri, 41′ Loberti, 2st e 39st Marabese, 40st Chornopyschuk

Note: ammonito Armellini, Emiliozzi, Mariano; angoli 6-10; Recupero 2′ + 5′; partita disputata a porte chiuse