Calcio Eccellenza, l’Anconitana si assicura il classe 2002 Bartoli

Il giovane ex Fermana, con un passato nel vivaio del Parma, farà parte della rosa biancorossa per la prossima stagione. La truppa di Marco Lelli attende l'ufficialità per iniziare a lavorare dal 19 agosto ad Ancona

ANCONA- Filippo Bartoli sarà un giocatore dell’Anconitana per la stagione sportiva 2020-2021 del campionato di Eccellenza. Il giovane terzino destro classe 2002, proveniente dalla Fermana, sarà a disposizione di mister Marco Lelli arricchendo il parco under biancorosso. Il calciatore può essere impiegato sia sull’out di destra che su quello di sinistra difensivo ed è stato fortemente voluto dalla dirigenza anconetana nella persona del direttore sportivo Alvaro Arcipreti. Nel passato di Bartoli anche il settore giovanile del Parma, tra i migliori in Italia.

Sono tanti i giocatori che la società dorica sta continuando a vagliare, soprattutto per il reparto difensivo. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più a riguardo. Quanto all’inizio degli allenamenti manca solo l’ufficialità per lo start del 19 aprile, presumibilmente ad Ancona (o al Del Conero o a Ponterosso). Nei giorni successivi, forse per la seconda settimana di sedute, la truppa biancorossa si sposterà a Lucoli, sul Gran Sasso per ultimare la marcia d’avvicinamento al prossimo campionato di Eccellenza.