Eccellenza, netto il successo dell’Anconitana sul San Marco Servigliano

ANCONA- Vince e convince l’Anconitana che al Del Conero si impone nettamente sul San Marco Servigliano Lorese. Dopo la vittoria in Coppa Italia di mercoledì scorso con il Valdichienti Ponte, i dorici di Marco Lelli conquistano il primo successo in campionato (nelle uscite precedenti erano arrivate una sconfitta con il Marina e un pareggio con la Vigor Senigallia) superando con un largo 6-0 la compagine guidata da mister Daniele Marinelli.

I biancorossi cementificano il successo già nella prima frazione quando Falconieri, ben armato prima da Loberti e poi da Magnanelli, ha messo a segno al tredicesimo e al ventiquattresimo le reti del 2-0. Prima dell’intervallo è arrivato anche il terzo sigillo per i padroni di casa griffato da Marabese, bravissimo nel liberarsi al limite dell’area e depositare in fondo al sacco. Nella ripresa non cambia lo sparito con Falconieri a realizzare dal dischetto la tripletta personale e Marabese a blindare il match sul 5-0 a pochi minuti dalla fine. Prima del triplice fischio c’è gloria anche per Buonaventura per il definitivo 6-0. Domenica, da calendario, sarebbe in programma Sangiustese – Anconitana ma le nove quarantene imposte alla compagine di Monte San Giusto (che già oggi non ha giocato il proprio match con l’Urbania) saranno oggetto di possibile rinvio in settimana.

ANCONITANA – SAN MARCO SERVIGLIANO LORESE 6-0

ANCONITANA (4-3-1-2): Marcantognini; Bartoli (Dal 40st Terranova), Zanon, Ibojo (Dal 20st Boninsegni), Bartolini; Magnanelli, Marino (Dal 29st Mariano); Loberti (Dal 23st Palladini), Kerjota, Marabese; Falconieri (Dal 34st Buonaventura) All. Lelli

SAN MARCO LORESE (4-4-2): Rossi (Dal 1st Ferretti); Paolucci (Dal 1st Berardi), Masella (Dal 18st Staffolani), Coltorti, Zokou; Frinconi (Dal 5st Raponi), Severoni, Crescenzi (Dal 25st Maresca), Farinelli; Di Nicola, Bucci All. Marinelli

Arbitro: Georgiani di Pesaro

Reti: 13′ e 24′ e 3st (rig.) Falconieri, 42′ e 43st Marabese, 48st Buonaventura

Note: ammoniti Crescenzi, Marino, Masella, Magnanelli, Bartoli; angoli 8-4; recuperi 2′ + 4′; partita disputata a porte chiuse