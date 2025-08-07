Eccellenza, svelati gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia: subito derby Osimana-Jesina

L'Urbania è campione in carica della competizione, sconfisse il Chiesanuova 1-0 lo scorso dicembre al Bianchelli

ANCONA – Coppa Italia Eccellenza, ecco tutti gli abbinamenti. Il Comitato Regionale ha svelato le gare del primo turno marchigiano. Le sedici formazioni si affronteranno in gare di andata e ritorno, previste domenica 31 agosto e mercoledì 17 settembre.

Ottavi di finale: subito derby Osimana-Jesina

Seguendo il criterio della vicinanza territoriale, il tabellone regala subito un succoso derby tra Osimana e Jesina, con il ritorno da disputare in casa dei leoncelli. Altro incrocio sentito quello tra Urbania e Urbino. Sempre all’estremo nord, il Montecchio Gallo deve fare i conti con la neopromossa Fermignanese. Restando in tema matricole, la corazzata Trodica incrocia un’altra big, il Tolentino.

Non poteva mancare il «classico» tra Fabriano Cerreto e Matelica. Come il ridondante Montefano-Chiesanuova. A completare tutti gli abbinamenti degli ottavi di finale, ci sono Civitanovese-Sangiustese VP e Fermana-Montegranaro.

L’Urbania è campione in carica. La vittoria della Coppa Italia Eccellenza marchigiana regalerà l’accesso al tabellone nazionale, che a sua volta mette in palio un posto per la prossima Serie D.