Si ripartirà con il campionato nel weekend del 23 gennaio. Stesso provvedimento preso dal Comitato per i tornei dalla Promozione in giù

ANCONA – Si è giocato il giorno dell’Epifania, ieri 6 gennaio, ci si è fermati appena il giorno successivo, oggi. Anche l’Eccellenza rimarrà ai box per le prossime due settimane, con conseguente slittamento del calendario di due settimane (come già accaduto per i campionati dalla Promozione in giù). Si ripartirà ufficialmente il 23 gennaio. Ne ha dato notizia, poco fa, il Comitato regionale Marche Figc.

«Alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica e l’incremento dei contagi, che ha già determinato il rinvio di diverse gare, il Consiglio di presidenza del Comitato regionale, nella riunione di oggi, 7 gennaio 2022, ha deciso di differire le gare di campionato previste nelle giornate di domenica 9 gennaio 2022 (1^ ritorno) e domenica 16 gennaio 2022 (2^ ritorno) rispettivamente a domenica 23 gennaio 2022 e domenica 30 gennaio 2022 con conseguente scivolamento del calendario di due settimane».

Per molti addetti ai lavori è stata una decisione scontata e che andava assunta prima, in quanto si sono interrogati sul fatto che ieri siano state disputate ugualmente 4 partite sulle 8 previste da calendario, mentre l’altra metà sono state rinviate complice la recrudescenza del virus e il contagio dilagante nei dilettanti.