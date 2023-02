Calcio: nella domenica di Serie C vittoria Recanatese, pari Ancona e Fermana. Stop per la Vis Pesaro

Il weekend della 28° giornata del Girone B di Serie C di calcio porta in cascina per le marchigiane tre risultati utili: la Recanatese vince contro il Pontedera 1-0, Ancona e Fermana impattano 1-1 rispettivamente contro Olbia e San Donato Tavarnelle, mentre la Vis Pesaro, in trasferta sul campo della Lucchese, perde nettamente 3-0.

La Recanatese è la più soddisfatta tra le quattro marchigiane, perché in casa batte il Pontedera 1-0 grazie ad una rete del solito granitico Sbaffo al 13′ del secondo tempo e conquista punti preziosissimi per la permanenza nella categoria, ora è a quota 32 punti in classifica, +5 dalla zona playout.

Ancona e Fermana invece non vanno oltre l’1-1. I biancorossi in casa ribattono con Simonetti (39′ st) al gol nella prima frazione di Ragatzu (41′ pt) che aveva portato in vantaggio l’Olbia. Un punto che muove la classifica per gli uomini di mister Colavitto, sicuramente non soddisfatti. La Fermana invece va in vantaggio con Fischnaller ad inizio ripresa (2′ st), ma non basta, perché il San Donato Tavarnelle pareggia con Ubaldi ad un quarto d’ora dal termine.

La Vis Pesaro, a chiudere, cade nettamente a Lucca 3-0, per i padroni di casa tutte reti nella ripresa firmate da Bruzzaniti (58′), Tiritiello (79′) e Di Quinzio (89′). Vis Pesaro che rimane a +2 dalla zona playout.