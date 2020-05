Dilettanti, i Portuali Calcio Ancona ripartono da mister Ceccarelli

I Dockers dopo aver ufficializzato la creazione del settore giovanile in collaborazione con la Junior Calcio Ancona hanno riconfermato in panchina mister Stefano Ceccarelli, uno dei fondatori della società nel 2010

ANCONA- In attesa di conoscere il loro destino, con il salto di categoria in Promozione che ormai sembra quasi certo, i Portuali Calcio Ancona stanno iniziando a programmare il loro futuro. Aspettando il consiglio federale che ratificherà le promozioni per le prime classificate dei rispettivi campionati, i Dockers hanno già annunciato la creazione del loro settore giovanile in collaborazione con la Junior Calcio Ancona che avrà come quartier generale il campo Federale G.Paolinelli.

Un altro tassello è stato posato nella giornata di ieri e si tratta della riconferma in panchina, a prescindere dalla categoria, di mister Stefano Ceccarelli. Ceccarelli, uno dei fondatori dei Portuali nel 2010, ha traghettato la squadra dalla Terza categoria fino alla Promozione (manca solo l’ok del consiglio federale dopo la proposta della Lega Nazionale Dilettanti ndr) ed è pronto a proseguire il suo cammino con la storica società dilettantistica anconetana.

L’ufficialità è giunta attraverso un comunicato pubblicato sui canali dei Dockers: «L’ASD Portuali Calcio Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con mister Stefano Ceccarelli anche per la stagione sportiva 2020-2021. Quello che lega la società e Stefano (uno dei fondatori) dal 2010 è un rapporto sincero di stima che è stato fin qui ricco di soddisfazioni. La scelta di Stefano è stata presa a prescindere da ogni categoria, perché è con Stefano che vogliamo proseguire il nostro cammino. Al mister va il nostro più grande in bocca al lupo per una stagione ricca di traguardi».