Calcio dilettanti, nelle Marche si ripartirà a cominciare dal 10 gennaio 2021

ANCONA – È stato pubblicato nelle scorse ore il CU n.52 della Figc Marche che regola la ripresa dei campionati d’interesse regionale interrotti dal Dpcm fino al 24 novembre. L’attività non ripartirà prima del 10 gennaio 2021, nelle modalità, che riportiamo integralmente:

«Ad oggi la ripresa dell’attività viene prevista dopo le feste natalizie e comunque non prima del 10 gennaio 2021 con la possibilità, qualora le condizioni del momento lo consentissero, di fissare nelle giornate di domenica 13 dicembre 2020, domenica 20 dicembre 2020 e domenica 3 gennaio 2021 i recuperi delle gare rinviate del Campionato di Eccellenza, che ripartirà, dalla 6^ giornata di andata, domenica 10 gennaio 2021. Per quanto riguarda le gare dei Campionati di Promozione e Juniores Under 19 Regionali non disputate nella prima giornata di campionato, le stesse verranno recuperate domenica 10 gennaio 2021. I Campionati di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Juniores Regionali riprenderanno domenica 17 gennaio 2021 con la seconda giornata di campionato, mentre la prima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, già rinviata, verrà disputata domenica 10 gennaio 2021. I Campionati di Eccellenza Femminile, Terza Categoria, Allievi e Giovanissimi avranno inizio, con la prima giornata, il 10 gennaio 2021. Si fa riserva di comunicazione in merito alla Coppa Italia di Eccellenza».

Nello specifico il calendario dei recuperi prevederà, per il campionato di Eccellenza, nella data del 13 dicembre Urbania-Sangiustese e Montefano-Vigor Senigallia), il 20 dicembre Urbino-Urbania, Sangiustese-Anconitana e San Marco Lorese-Montefano e 3 gennaio Jesina-Urbino. Per la Promozione il 10 gennaio è in programma Palmense-Monticelli.