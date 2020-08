Calcio dilettanti, la Figc Marche comunica le date d’inizio dei tornei

ANCONA- Con il comunicato ufficiale n. 12, pubblicato qualche minuto fa, la Figc – Lnd Marche ha reso noto quali saranno le date d’inizio per i campionati regionali e territoriali della stagione sportiva 2020-2021. I tornei che annoverano 18 squadre nei loro organici prenderanno il via domenica 27 settembre mentre quelli che saranno disputati da 16 formazioni prenderanno il via domenica 11 ottobre.

Ufficializzato anche lo start delle Coppe di categoria. Nei gironi a diciotto squadre si partirà domenica 20 settembre mentre nei raggruppamenti a sedici sarà il 4 ottobre il primo atto.

Il calendario, come riportato dagli stessi vertici federali, potrebbe subire modifiche e variazioni in conseguenza di provvedimenti riguardanti l’emergenza Covid-19.