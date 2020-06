Calcio dilettanti, il Consiglio Federale si riunisce e chiude la stagione

Il consiglio federale di oggi, in programma per le ore 12, deciderà anche la conclusione della stagione per i campionati dilettantistici che attendono di conoscere il loro destino

ANCONA- Tutto confermato. Il consiglio federale, dopo i rinvii del 3 e del 4 giugno, si terrà regolarmente questa mattina alle ore 12. Si tratta di una riunione determinante per la Lega Nazionale Dilettanti la cui conclusione della stagione è inserita all’interno dell’ordine del giorno per essere discussa. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, insieme ai suoi collaboratori, sarà chiamato a valutare le proposte formulate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La Lnd chiede, per ogni girone di serie D, la promozione in Lega Pro delle prime classificate e la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro. Nei trentasei spazi liberi confluiranno le prime classificate di tutti i campionati di Eccellenza e sei/otto seconde classificate ripescate secondo una graduatoria di merito che sarà stabilita sempre nella giornata di domani. Un passaggio fondamentale per capire come concludere la serie D e l’Eccellenza che, da tempo, aspettano certezza nei loro verdetti. Certezza effettiva che arriverà pochi giorni dopo il consiglio.

Per quel che riguarda, invece, i campionati regionali il presidente della Lnd Cosimo Sibilia chiederà la delega al consiglio per stabilire la chiusura. Le prime classificate saranno promosse nelle categorie superiori mentre, in tema di retrocessione, resta da capire se sarà solo l’ultima ad abbandonare la categoria o nessuna squadra retrocederà dal campionato di competenza.