Dilettanti, annullate le coppe di Promozione, 1° e 2° categoria

ANCONA- Le coppe di calcio marchigiane di Promozione, 1°categoria e 2°categoria 2020-2021 non si disputeranno. È quanto ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri dal Comitato Regionale della Figc-Lnd Marche (attraverso il comunicato n.18) in una nota che riportiamo integralmente:

«[…] Causa situazione dovuta all’emergenza da COVID-19 la Coppa Italia di Promozione e la Coppa Marche di Prima Categoria e Seconda Categoria, nella corrente stagione sportiva, non verranno disputate.L’importo versato per l’iscrizione a dette attività sarà accreditato nel proprio conto societario».

Buone notizie dai tamponi per l’Osimana

Intanto sono arrivati i risultati dei primi tamponi svolti dal tesserati dell’Osimana. Questo il comunicato della società giallorossa: «Usd Osimana comunica che nella serata di ieri sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati volontariamente da dirigenti e staff tecnico in mattinata, fortunatamente tutti con esito “negativo”. Sempre nella stessa serata, dalle 18:00 circa, via agli esami dei giocatori in quarantena. I risultati sono attesi per oggi».

Capodaglio all’attacco di Cellini

Non si è placata l’ira del presidente del Loreto Andrea Capodaglio che continua la sua battaglia contro le decisioni della Figc Marche e, di riflesso, con il numero uno del calcio marchigiano Paolo Cellini. Il patron loretano chiede una revisione dei format dei campionato (a tal proposito per domani sono attese grandi novità in questo senso, soprattutto per la Promozione) e partenze posticipate dei tornei alla luce della situazione attuale.