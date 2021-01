Calcio, il difensore Di Sabatino alla Vis Pesaro

Il giocatore granata saluta Fano e approda alla Vis Pesaro con un contratto fino a giugno 2022. Nella sua carriera tanta Serie C con le maglie di Ancona, Maceratese, Fondi, Matera e Siracusa

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Vis Pesaro ha reso ufficiale l’arrivo del difensore classe 1997 Pasquale Di Sabatino alla corte di mister Di Donato. Un cambio di maglia tra quella granata dell’Alma Juventus Fano e quella biancorossa pesarese.

Il giovane giocatore arriva alla Vis a titolo definitivo dopo aver collezionato 9 presenze nell’attuale campionato per poi essere finito un po’ ai margini del progetto granata dopo il cambio di allenatore e l’arrivo di Flavio Destro. Per lui contratto fino al 30 giugno 2022. Nella sua carriera tanta Serie C con le maglie di Ancona, Maceratese, Fondi, Matera e Siracusa.

Queste le sue prime parole da neo giocatore vissino. «Prima di venire a Pesaro ho parlato con Luca Gelonese e mi ha detto benissimo della squadra – ha dichiarato Di Sabatino -. Siamo forti e attrezzati, sono sicuro che ci tireremo fuori da questa situazione e finiremo in maniera ottima il campionato. Questa squadra non merita l’attuale classifica. Vengo a Pesaro con voglia di rivalsa dopo alcuni mesi difficili. Voglio rilanciarmi e fare bene con questo gruppo».

In casa Vis Pesaro intanto, in vista della prossima sfida contro il SudTirol, il capitano Mattia Gennari, dopo l’espulsione nella precedente partita con annesse polemiche contro il direttore di gara, è stato squalificato solamente per una giornata.