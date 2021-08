Calcio, il difensore Calcagno vicino all’Ancona-Matelica

ANCONA – Il direttore sportivo dell’Ancona-Matelica ha praticamente chiuso con il terzino destro della Virtus Francavilla, Matteo Calcagno (classe 2000). Il giocatore diventerà biancorosso nelle prossime ore e firmerà un contratto biennale. Chi non ha convinto, invece, è Boscolo Bisto con cui è stato sciolto l’accordo.

Intanto oggi è stato comunicato dalla società le modalità di accesso allo stadio in occasione della partita di Coppa Italia contro il Montevarchi (si gioca sabato alle 18). Saranno aperti i settori Tribuna coperta e Settore ospiti Distinti Laterali Sud Est. Da tutta Italia sarà possibile acquistare il biglietto online.

Il costo del biglietto sarà di 10 euro (più diritti di prevendita) per la Tribuna coperta e di 10 euro (più diritti di prevendita) per il Settore ospiti Distinti Laterali Sud Est. Il Green Pass è obbligatorio. Per accedere allo stadio sarà necessario indossare la mascherina ed esibire all’ingresso il biglietto, un documento di identità e il Green Pass. Andranno evitati assembramenti.

Agli ingressi sarà obbligatorio effettuare la sanificazione delle mani con appositi gel e dispenser e verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso nel caso in cui sia superiore a 37,5°. All’interno dell’impianto sarà obbligatorio indossare sempre ed in modo corretto la mascherina. Per i bambini valgono le norme generali. Dovranno essere rispettati la fila e il numero di posto indicati sul biglietto. I posti a sedere sono stati selezionati in modo da garantire il distanziamento, applicato anche per i nuclei familiari, conviventi e congiunti, con il divieto di alzarsi e di spostarsi dal proprio posto. All’ingresso per la fase di afflusso, durante la durata dell’evento e al termine della partita, nella fase di deflusso, è raccomandato il rispetto delle distanze interpersonali.

Domani mattina verranno comunicati i punti vendita attivi nella città di Ancona e, terminata l’assegnazione dei posti di servizio, verrà aperta alla vendita anche la Tribuna Vip.