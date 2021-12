Calcio serie C, 3-1 il derby Ancona-Matelica e Vis Pesaro

Grande vittoria nel derby marchigiano per l’Ancona-Matelica che in casa contro la Vis Pesaro si impone per 3-1. Padroni di casa che hanno meritato la vittoria dimostrandosi più compatti e decisivi in una partita in cui la formazione pesarese non ha girato al meglio nonostante un’occasione importante per pareggiare.

Il vantaggio iniziale arriva al 20esimo del primo tempo. Ancona-Matelica in gol con Faggioli dopo una ribattuta sulla parata di Farroni dopo il tiro di Delcarro. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al settimo della ripresa e porta sempre la firma di Faggioli che dopo una rocambolesca azione offensiva trova nuovamente il gol.

La reazione della Vis arriva solamente nel finale di partita. All’89esimo gran gol di Rossi con un tiro al volo dalla trequarti avversaria che si insacca in rete. 5 minuti più tardi con la partita agli sgoccioli De Respinis a due metri dalla porta calcia a botta sicura ma trova la parata dell’estremo difensore. Nel finale al 97esimo arriva addirittura la rete del sigillo con Moretti che fa 3-1 per l’Ancona-Matelica.

Vis Pesaro che chiude il girone di andata con 24 punti complici 5 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Mercoledì Vis di nuovo in campo allo Stadio Benelli contro il Siena.