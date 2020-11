Il tecnico riminese, 60 anni, è stato chiamato a sostituire Bertotto alla guida della formazione bianconera. Vanta una grande esperienza sia in serie A che in serie B. Fiducia da parte dei tifosi

Ascoli.- Delio Rossi è il nuovo allenatore dell’Ascoli calcio. Lo ha comunicato ufficialmente la società di Corso Vittorio. Per Valerio Bertotto, tecnico ingaggiato dal patron Massimo Pulcinelli ad inizio stagione, è stata fatale la sconfitta di Venezia per 2-1. Il suo esonero era stato rimandato di una una settimana ma ora è diventato certo.

A Bertotto mancava quell’esperienza che invece ha da vendere uno come Delio Rossi, 60 anni di età ed una lunga carriera iniziata già 30 anni fa e che lo ha visto guidare squadre del calibro della Lazio, della Fiorentina , del Bologna, del Palermo, della Sampdoria, del Foggia, della Salernitana. Con la squadra romana ha ottenuto la qualificazione in Coppa Uefa, quello nei preliminari di Champions League , la vittoria della Coppa Italia (2009) e un terzo posto di tutto rispetto (2007), mentre numerosi sono stati i successi anche in serie B, soprattutto con la Salernitana (prima promozione in serie A, nel 1997) .

Un lungo curriculum per il tecnico riminese, soprannominato il «Profeta» che potrebbe portare la sua conoscenza della categoria cadetta proprio ad Ascoli, dove un gruppo multinazionale di giocatori alcuni dei quali di ottimo livello, non è ancora diventata una vera squadra. Molti si attendono che ora Rossi faccia cambiare subito marcia ad una formazione bianconera che fino ad oggi ha raggranellato solo 5 punti in 9 giornate di campionato. Sarà da capire quale assetto il nuovo mister darà alla squadra del Picchio, che dispone di una buona rosa soprattutto a centrocampo. E quale sarà il modulo scelto per rilanciare gioco e risultati, in un campionato molto difficile e lungo come quello di serie B.

«Finalmente un allenatore vero», ha scritto su facebook un tifoso bianconero. E Delio Rossi già stasera era in campo per dirigere il primo allenamento sotto la pioggia, proprio per dare fiducia e speranza all’ambiente sportivo ascolano e non solo, abituato a palcoscenici importanti e per questo anche attento ed esigente. Il primo impegno per l’Ascoli della nuova gestione tecnica sarà sabato 4 dicembre contro il Pescara.