Calcio D: la Samb di nuovo in vetta, continua la crisi del Fano

La Samb aggancia la vetta grazie alla vittoria di misura nel derby contro il Fano e alla sconfitta del Campobasso sul campo del L’Aquila. Ai rossoblù basta un gol di Pagliari al 10’ del primo tempo per conquistare tre punti pesantissimi. «Queste vittorie sono le più belle – spiega mister Lauro a fine gara –. Non sempre bisogna giocare bene per vincere, soprattutto quando il campo e l’avversario non te lo permettono». Ora in classifica la Samb raggiunge il Campobasso al primo posto a quota 41, davanti alle due inseguitrici abruzzesi L’Aquila (39) e Avezzano (38).

Più staccata la Vigor Senigallia (quinta a quota 34 punti), che pareggia in casa 1-1 contro il Chieti, in un match che rischia di perdere (vantaggio ospite all’80’) e che riagguanta in extremis al 91’ con Tomba. Evitata la beffa, ma resta un pizzico di rammarico: la squadra di Clementi rallenta il passo (1 punto in due partite) dopo la striscia di sei risultati utili consecutivi. Riprende a correre invece il Fossombrone , che batte in casa il Monterotondo con un perentorio 3-0. Partita dominata dai ragazzi di Fucili, che vanno in gol nel primo tempo con bomber Casolla (doppietta) e chiudono i conti nella ripresa con Fraternali. Il Fossombrone torna a vincere dopo due mesi e si sblocca in zona gol (dopo cinque 0-0 nelle ultime sei gare), ma soprattutto conquista tre punti fondamentali per la classifica, con una gara ancora da recuperare contro il Vastogirardi.

Anche l’Atletico Ascoli mette un altro mattoncino importante nella costruzione della salvezza. I bianconeri vincono lo scontro diretto casalingo contro il Matese (fanalino di coda) e si portano a quota 25 punti, a +3 dalla zona play-out. Decide il gol di Minicucci nel secondo tempo, con i bianconeri che non riescono a chiuderla e soffrono nel finale, ma riescono a centrare la seconda vittoria casalinga stagionale.

Profondo rosso in casa Alma Fano, che dopo la sconfitta contro la Samb scivola al quart’ultimo posto a quota 19 punti. La squadra di mister Cornacchini si avvicina pericolosamente alle ultime due posizioni della classifica, quelle della retrocessione diretta, ma ciò che preoccupa di più in casa granata è la sopravvivenza del club. Il presidente dimissionario Mario Russo è tornato ad attaccare i tifosi dopo l’ennesimo striscione polemico apparso allo stadio, mentre lo stesso tecnico Cornacchini fa capire che in queste condizioni non sarà facile portare a termine il campionato.