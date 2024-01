Calcio D: fa festa la Samb, male Vigor e Alma

La squadra di Lauro vince 3-1 in rimonta contro l’Avezzano e accorcia a -3 sul Campobasso, fermato sull’1-1 in casa dall’Atletico Ascoli

Turno di campionato favorevole alla Samb, che vince 3-1 in rimonta lo scontro diretto contro l’Avezzano. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Senesi, i rossoblù ribaltano la partita pareggiando prima con Scimia, poi siglando il 2-1 con Pagliari che sfrutta un assist di Senigagliesi. Il 3-1 finale lo firma al 90’ Fabbrini, subentrato nel secondo tempo a Battista. La Samb sale così al secondo posto solitario in classifica (a quota 38 punti), accorciando a -3 sulla capolista Campobasso, che pareggia in casa 1-1 con l’Atletico Ascoli. I bianconeri vanno sotto di un gol dopo appena due minuti (rete di Maldonato), ma non si disuniscono e trovano subito il pareggio con Ciabuschi, poi nella ripresa proteggono il risultato rischiando poco o niente, senza risentire delle fatiche del turno infrasettimanale contro il Chieti. Un punto prezioso per la lotta salvezza, che fa felice anche la Samb. La squadra di Lauro allunga anche sulle altre pretendenti della zona play-off, approfittando del pareggio del L’Aquila e delle sconfitte di Chieti e Vigor Senigallia.

Proprio la Vigor interrompe la lunga striscia di risultati positivi perdendo 3-2 in casa del fanalino di coda Matese. I rossoblu, sotto di due gol nella ripresa, prima rimontano con Vrioni e Scheffer (all’ottavo gol in campionato), poi subiscono la beffa finale con il gol al 91’ del padroni di casa.

Niente da fare per l’Alma Fano che viene sconfitta a Riccione per 3-1. I granata passano in vantaggio con Padovani, ma subiscono la rimonta dei padroni di casa che pareggiano alla mezz’ora e poi allungano nella ripresa con una doppietta di Falou. Una sconfitta che complica il percorso salvezza della squadra di Cornacchini, ora attesa dal derby casalingo contro la Samb. Rinviata per neve la partita del Fossombrone a Vastogirardi, con data del recupero ancora da definirsi.