Calcio, Corneli della Filottranese: «La voglia di tornare in campo è tantissima»

FILOTTRANO – «Sinceramente non so se si ripartirà o meno, anche se la voglia di tornare in campo da parte mia, e dei miei compagni, è molta». Manifesta tutta la sua nostalgia del campo Carlo Corneli, capitano della Filottranese (Promozione girone A) e tra i calciatori più in forma del campionato prima dell’interruzione dovuta al Coronavirus: «Il contesto è ancora abbastanza incerto e per questo anche la F.IG.C. ha preso tempo per vedere come si evolve la situazione. Sembra che l’8 maggio la Federazione regionale possa prendere una decisione ma l’importante è che si possa riprendere in assoluta sicurezza».

Il voto alla stagione della Filottranese da parte di Corneli non è entusiasmante, ma può vantare una sua spiegazione: «Il voto è una sufficienza. Diciamo che non siamo stati troppo costanti e ci è mancata quella continuità necessaria per poter rimanere in maniera costante nelle zone alte di classifica. Comunque avevamo grandi margini di miglioramento perché il gruppo è sicuramente molto valido. Se finisse il campionato oggi, un po’ mi dispiacerebbe perché mi sarebbe piaciuto giocare anche le ultime giornate: penso che avremmo potuto dire la nostra fino alla fine».

La chiusura è un racconto di questo periodo in cui, nonostante le restrizioni, i calciatori non hanno perso la loro voglia di allenarsi: «Abbiamo tutti svolto un lavoro personalizzato a casa grazie alle schede che ci ha inviato periodicamente il nostro preparatore atletico. Nel mio caso mi sono allenato con cinque sedute a settimana, ma l’obiettivo per tutti è stato quello di tenersi in forma in caso di ripartenza».