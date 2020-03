Calcio, la Coppa slitta alla prossima settimana per le marchigiane

ANCONA- Emergenza Coronavirus: l’ultimo decreto ministeriale e il nuovo rinvio delle manifestazioni sportive hanno reso necessario anche lo slittamento delle gare di Coppa che vedevano impegnate le marchigiane. Nella fattispecie, oltre al Fossombrone impegnato nella fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza contro il Tiferno (and 0-2 per i forsempronesi), dovevano scendere in campo anche Biagio Nazzaro-Gabicce Gradara (and 3-4 per i rossoblu) e Atletico Ascoli-Chiesanuova (and. 1-1) per il ritorno delle semifinali di Coppa di Promozione. In aggiunta a queste gare erano in programma anche i match, sempre di Coppa, riguardanti la Prima, la Seconda e la Terza Categoria.

La giornata infrasettimanale dedicata al trofeo, sia nazionale che regionale, dovrebbe essere recuperata mercoledì 11 marzo in attesa di ulteriori novità circa lo svolgimento delle gare e le modalità dello stesso. Per martedì pomeriggio è atteso ad Ancona il consiglio regionale della Lnd che chiarirà il tutto recependo, il giorno prima, le direttive che arriveranno dal consiglio nazionale previsto a Roma.