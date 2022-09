Coppa Italia Eccellenza, colpacci di Marina e Montefano. Il Castelfidardo smentisce tutti

ANCONA – Quante sorprese nelle gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Tante big sono finite al tappeto, dandoci un assaggio di quanto sarà equilibrato il prossimo massimo campionato regionale (che partirà domenica 11 settembre).

I colpacci di Marina e Montefano rubano l’occhio, perché arrivano rispettivamente contro Fossombrone (bicampione in carica della competizione) e Maceratese. I biancoazzurri e i viola si impongono 2-0 davanti al proprio pubblico. Non può che far parlare anche il successo del Castelfidardo, che smentisce i più scettici ed espugna 2-1 il campo dell’Osimana. Bene anche l’Urbino, che passa 2-0 in casa dell’Atletico Gallo. Medesimo risultato per l’Azzurra Colli che si aggiudica in terra amica il derby piceno con l’Atletico Ascoli.

L’ultimo blitz lo effettua il Porto Sant’Elpidio che batte la Sangiustese 2-1. La matricola Chiesanuova si impone 3-2 sul Valdichienti Ponte. L’unico pareggio di giornata è quello tra Fabriano Cerreto e Jesina (2-2). Le gare di ritorno sono previste mercoledì 21 settembre, a campi invertiti.