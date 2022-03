Coppa Italia Eccellenza, il Fossombrone sopravvive ai cerotti: pari e patta con l’Angelana

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone è più forte dei cerotti. I biancoazzurri impattano 0-0 contro l’Angelana nel match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza, rimandando il discorso qualificazione a mercoledì 16 marzo, in terra umbra con orario ancora da definire.

La squadra di mister Michele Fucili avrà due risultati su tre a disposizione per strappare il pass valido per i quarti, considerando che vige la regola dei gol in trasferta in questa competizione. Partita maschia e combattuta quella andata in scena al Comunale, dove gli ospiti hanno dimostrato smisurato agonismo, a volte forse eccedendo. Il direttore di gara Scarpati forse ha sorvolato un po’ troppo, suscitando le lamentele locali soprattutto in un episodio. Nel dettaglio, al 25′ Pagliari viene atterrato in area di rigore dall’estremo difensore umbro, il fischietto di Formia sanziona una presunta carica sul portiere, ma i dubbi restano. Cucchiararo è nel frattempo costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando spazio al giovane Buini che ultimamente si sta ritagliando diverso spazio anche in campionato.

Dopo una prima frazione equilibrata, il Fossombrone dimostra maggiore verve offensiva nella ripresa. La più ghiotta occasione capita nei piedi di capitan Cecchini, subentrato dopo l’intervallo, che servito magistralmente da Procacci si fa ipnotizzare dal baby Buini. Gli ospiti collezionano cartellini gialli, senza impensierire un Marcantognini inoperoso. Il fischio finale forse accontenta entrambe le formazioni, chiudendo il primo round sullo 0-0.

Il Fossombrone si conferma squadra solida, di carattere, nonostante le tante assenze: Camilloni (squalificato), Bucchi e Riccardo Pandolfi. Zingaretti invece si è seduto in panchina esclusivamente per incitare i suoi. Un eroico Conti, recuperato in extremis, è stato costretto agli straordinari. Come Marongiu, finalmente tornato a seminare il panico sulla destra.

TABELLINO FOSSOMBRONE-ANGELANA 0-0

FOSSOMBRONE (4-3-3): Marcantognini; Marongiu, Rosetti, Rovinelli, Procacci; Conti, L. Pandolfi, Palazzi (92’ Aguzzi); Arcangeletti (90’ Ciampiconi), Barattini 6 (46’ Cecchini 6), Pagliari. All. Fucili.

ANGELANA (4-4-2): Cucchiararo (26’ Buini); Subbicini, Bartolini, Melillo (82’ Marani), Bolletta; Lucaroni (47’ Konan), Bengala, Fuso (61’ Ravanelli), Confessore; Acatullo, Cascianelli (70’ Benedetti). All. Riberti.

ARBITRO: Scarpati di Formia.

NOTE: ammoniti Fuso, Bartolini, Acatullo, Bolletta, Pagliari, Ravanelli.