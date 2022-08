Calcio, Coppa Italia Eccellenza: definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

ANCONA – Il Comitato Regionale Marche ha reso noto il tabellone della Coppa Italia Eccellenza 2022/2023 di calcio. La competizione regionale mette in palio il pass valido per la fase nazionale, quest’ultima permetterà solo a una formazione in Italia di balzare in Serie D.

Il Fossombrone ha vinto le ultime due edizioni di Coppa Marche Eccellenza e l’anno scorso ha ben figurato nei turni interregionali, nonostante l’eliminazione maturata con il Salsomaggiore. Di seguito, gli accoppiamenti da poco emanati: Urbino-Atletico Gallo, Marina-Fossombrone, Fabriano Cerreto-Jesina, Osimana-Castelfidardo, Maceratese-Montefano, Chiesanuova-Valdichienti Ponte, Sangiustese-Porto Sant’Elpidio, Azzurra Colli-Atletico Ascoli.

Gli ottavi di finale di andata si giocheranno domenica 4 settembre, il ritorno a campi invertiti mercoledì 21 settembre.