Calcio, Coppa Eccellenza Marche: ufficiali data e sede della finalissima

ANCONA – Conosciamo data e sede della finalissima di Coppa Eccellenza, fase regionale. Le finaliste Urbino e Valdichienti Ponte si sfideranno giovedì 22 dicembre, alle ore 19, allo stadio Bianchelli di Senigallia.

Il campo che ospita tutte le gare casalinghe della Vigor Senigallia fu la sede anche dell’ultima finale, che vide il Fossombrone trionfare per la seconda volta consecutiva nella competizione, in quel caso ai calci di rigore contro l’Atletico Ascoli.

Il Valdichienti Ponte figurerà come club ospitante, l’Urbino come ospite, ma è chiaro che il fattore campo sia del tutto neutrale. In caso di parità al termine dei minuti regolamentari, si procederà con due tempi supplementari ed eventualmente con i tiri dal dischetto. Ricordiamo che chi si aggiudicherà la Coppa Eccellenza marchigiana, avrà diritto ad accedere alla fase nazionale. Quest’ultima, regalerà un posto in Serie D per la prossima stagione al club vincitore della Coppa Italia Eccellenza. In passato, solamente due formazioni furono capaci di questa impresa: Ancona e Fermana.