Coppa Eccellenza, la Vigor supera il Marina al Bianchelli

Primi tre punti per la squadra di Aldo Clementi che si giocherà il passaggio del turno a Fossombrone. Ai senigalliesi basterà un pareggio per accedere alla prossima fase

SENIGALLIA – Debutto positivo per la Vigor Senigallia in Coppa Eccellenza. I rossoblu si sono imposti 2-1 in rimonta sul Marina.

Dopo tanto tempo, la Vigor ha potuto contare anche sui suoi tifosi. Circa 200 spettatori quest’oggi al Bianchelli. E’ il Marina però a partire forte e passare in vantaggio con Zannini al 5′. Reagisce la Vigor e dopo pochi minuti Castelletti si deve superare per neutralizzare il calcio di rigore di Pesaresi. Al 17′ però il pareggio arriva con Carsetti per il più classico dei gol dell’ex.

Partita divertente che viene decisa quasi allo scadere. Al 85′ Pesaresi si fa perdonare e insacca il suo quarto gol stagionale. Rete importante che regala alla Vigor i tre punti. Il passaggio del turno si deciderà a Fossombrone. In casa della Forsempronese, ai rossoblu basterà un pareggio in virtù del maggior numero di gol fatti nel girone (Marina-Forsempronese terminò 0-1).