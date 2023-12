Coppa Eccellenza, la finalissima Osimana-Maceratese si avvicina: chi vince svolta

Due formazioni costruite per prevalere, in difficoltà di classifica in campionato, vogliono alzare il trofeo per rincorrere la Serie D in ambito nazionale

SENIGALLIA – Osimana o Maceratese: chi vince la Coppa Marche di Eccellenza e, soprattutto, chi svolta? L’ultimo atto della competizione è in arrivo, si gioca giovedì 21 dicembre allo stadio Bianchelli di Senigallia. Appuntamento alle ore 20.

Si sfidano due formazioni costruite per prevalere, in difficoltà di classifica in campionato al termine del girone di andata. Vincere significherebbe intanto alzare un trofeo ma soprattutto svoltare. La Coppa Italia di Eccellenza, fase marchigiana, mette in palio il pass per accedere al tabellone nazionale. La storia dice che le formazioni nostrane disputano spesso un bel cammino nella fase più importante, che mette in palio un posto per la prossima Serie D.

Ecco che la gara di giovedì assume ancora più peso specifico. I due organici sarebbero all’altezza di affrontare il doppio impegno settimanale, alimentando sempre di più i sogni di balzare di categoria. La Maceratese ha già vinto una volta la competizione, zero successi invece per l’Osimana.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA ECCELLENZA MARCHE: 1991/92 Maceratese; 1992/93 Biagio Nazzaro; 1993/94 Camerino; 1994/95 Monturanese; 1995/96 Truentina Castel di Lama; 1996/97 Fossombrone; 1997/98 Civitanovese; 1998/99 Camerino; 1999/00 Cagliese; 2000/01 Cagliese; 2001/02 Pergolese; 2002/03 Urbino; 2003/04 Caldarola; 2004/05 Biagio Nazzaro; 2005/06 Montegiorgio; 2006/07 Montegiorgio; 2007/08 Fossombrone; 2008/09 Jesina; 2009/10 Fermana; 2010/11 Ancona; 2011/12 Tolentino; 2012/13 Fermana; 2013/14 Montegiorgio; 2014/15 Biagio Nazzaro; 2015/16 Fabriano Cerreto; 2016/17 Biagio Nazzaro; 2017/18 Camerano; 2018/19 Tolentino; 2019/20 Fossombrone; 2020/21 non conclusa; 2021/22 Fossombrone; 2022/2023 Valdichienti Ponte (oggi Sangiustese VP).