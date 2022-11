Coppa Eccellenza, l’Azzurra Colli cerca il miracolo. Per Jesina e Urbino è tutto aperto

ANCONA – Presto conosceremo le finaliste di Coppa Italia Eccellenza, fase regionale. Mercoledì 16 novembre si torna in campo per le semifinali di ritorno.

La prima vede in campo Azzurra Colli e Valdichienti Ponte. Lo start è previsto alle ore 17,30, in terra picena. Alla squadra di mister Nico Stallone serve una vera e propria impresa dopo il 3-0 maturato nel match di andata. I calzaturieri furono bravi a battere i rivali grazie alle reti di Triana, Passawe e Trillini due settimane fa.

Scenario molto più aperto in Jesina-Urbino. Si gioca in casa dei leoncelli, alle 19. I biancorossi si imposero 3-2 in territorio ducale: reti di Martedì, Iori e Capomaggio per i ragazzi del tecnico Marco Strappini; firme gialloblu di Calvaresi e Cenerini. Ricordiamo che vige la regola dei gol in trasferta.