Calcio, la Biagio Nazzaro prepara il big match con il Gabicce Gradara

CHIARAVALLE – Biagio Nazzaro Chiaravalle – Gabicce Gradara, in programma domenica pomeriggio alle 14.30, è già un check point importante per il girone A di Promozione. I padroni di casa guidano la classifica con 31 punti seguiti, a quota 29, proprio dagli ospiti. A 28 punti, in tutto ciò, c’è anche la Vigor Castelfidardo pronta a trarre giovamento in ogni caso dal big match della diciassettesima giornata:

«Passa poco e niente del campionato dalla sfida di domenica – spiega il tecnico della Biagio Giammarco Malavenda – Siamo appena a gennaio e la classifica è troppo corta. Anche se dovesse esserci un risultato positivo da parte nostra le altre non molleranno e non lo faremo neanche noi. A livello psicologico potrebbero essere tre punti importanti ma quel che conta è sempre la classifica».

I rossoblu cercheranno di sfruttare a loro favore il fattore campo, determinante in queste situazioni: «Ci arriviamo come sempre – prosegue il mister – Lavoriamo bene in settimana ma poi ciò che incide è la domenica. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, a cominciare dai nostri attaccanti. Guardiamo partita dopo partita, consapevoli di avere una squadra esperta ma anche giovane. Domenica, ad esempio, avevamo tre under in campo e diversi ’98-’99. Ogni giocatore mi mette in difficoltà nelle scelte e di questo non posso che essere felice».