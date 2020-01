Castelfidardo, si ricomincia. Sfida d’alta classifica col Fossombrone

CASTELFIDARDO – Riparte il campionato dopo la lunga sosta natalizia con i biancoverdi attesi da un trittico di partite da brivido in cui i affronteranno una dopo l’altra le attuali prime tre squadre del campionato.

Si parte domenica 5 gennaio alle ore 14.30 al Galileo Mancini con la sfida al Fossombrone, seconda in classifica a quota 27 punti. I pesaresi vengono da una serie di quattro vittorie consecutive che li hanno consacrati come vice campioni d’inverno, alle spalle della capolista Atletico Gallo. Una posizione che la squadra di mister Fucili occupa con pieno merito, non a caso è stata forse l’avversaria che più ha messo in difficoltà il Castelfidardo nel girone di andata, nonostante la vittoria per 1-0 dei biancoverdi. Sarà una partita di alto livello tra due formazioni che si candidano per un posto nei play-off e i fidardensi dovranno affrontarla come la prima di 15 finali.

La squadra di Lauro ha già dato feedback ampiamente positivi nell’amichevole disputata il 30 dicembre contro la quotata Recanatese, dimostrando di essere già in perfetta forma campionato. Zeetti ha completamente recuperato dall’infortunio, ancora assente invece Antogiovanni, mentre l’ultimo acquisto Paquito Morales sarà a disposizione dalla prossima settimana.

Arbitra l’incontro la signora Samira Curia della sezione di Ascoli Piceno, coadiuvata dagli assistenti Cristian Cantalamessa e Marco Scarpetti, entrambi della sezione di San Benedetto del Tronto.