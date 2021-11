Calcio, al Carotti torna la sfida fra Jesina e Biagio Nazzaro

L'ultima volta in campionato fu undici anni fa ma è dello scorso 22 settembre il più recente confronto in Coppa Italia. Leoncelli senza lo squalificato Lucarini nelle retrovie, stoppato fino al 24 novembre anche mister Strappini

JESI – Jesina pronta al ritorno in campo fra le mura amiche del Carotti – domenica 7 novembre alle ore 14,30 contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle – per tornare ad accelerare il passo nel campionato di Eccellenza dopo i 2 punti raccolti nell’ultimo mese. Considerato infatti un turno di riposo, dall’ultimo vittoria di Grottammare (1-2 lo scorso 3 ottobre), i leoncelli hanno poi ceduto il passo all’Urbania (0-2) e chiuso sul 2-2 sia in casa con l’Atletico Ascoli sia domenica scorsa nella tana dell’Atletico Gallo.

La Jesina ritroverà dopo undici anni il derby in campionato con la Biagio Nazzaro. L’ultimo confronto ufficiale fra le due formazioni è però recente, quello di Coppa Italia dello scorso 22 settembre quando al Carotti finì 0-0 (formazioni entrambe eliminate dalla terza squadra del gironcino, il Fabriano Cerreto).

La Jesina non potrà avere a disposizione il difensore Lucarini, espulso per doppia ammonizione nell’ultima gara, con il secondo giallo arrivato in occasione del fallo da rigore che permesso all’Atletico Gallo di raggiungere sul 2-2 i leoncelli in pieno recupero. Squalificato, fino al 24 novembre, anche mister Marco Strappini, «per aver a fine gara rivolto frasi irriguardose all’arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva allo stesso grave frase offensiva».

Quanto all’andamento dei leoncelli, dice lo stesso Strappini: «Se le ultime due prestazioni non sono bastate per vincere, allora evidentemente dovremo fare ancora di più e maggiore attenzione ai dettagli. Rivendiamo però che stiamo facendo bene e che stiamo fra le prime pur con l’amarezza per gli ultimi due pareggi».

Possibile acquistare in prevendita i biglietti per la partita con la Biagio: alla segreteria del Carotti, orario 16-19 venerdì 5 novembre, 10-12 e 16-19 sabato 6 e dalle 10 alle 12 domenica 7. Sempre domenica i botteghini saranno aperti alle 14,30. «È inoltre possibile – fa sapere la società- chiedere informazioni / prenotazioni al numero 371-4946404 anche tramite contatto WhatsApp, anche per i tifosi Biagiotti che volessero accedere alla prevendita. Ricordiamo che dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme di prevenzione Covid».

Designato a dirigere Kristian Ubaldi di Fermo, assistenti Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Giacomo Ielo di Pesaro.