I leoncelli blindano la gara già nel primo tempo, che chiudono in vantaggio per 4-0. Giornata tutta da dimenticare per i rossoblù ospiti, colpiti altre tre volte nella ripresa

JESI – Sogno Jesina, incubo Biagio Nazzaro. Finisce 7-0 per la prima, scintillante e spietata al Carotti. Biagio troppo brutta per essere vera.

Avvio da incubo per la Biagio Nazzaro, costantemente sorpresa dagli inserimenti leoncelli in area: al 5’ c’è quello con colpo di testa e gol di Nazzarelli su cross di Martedì (1-0), al 14’ il taglio di Mistura sul primo palo su punizione di Jachetta, tocco con la punta e 2-0. Ma prima ancora Mistura in almeno due occasioni si era trovato in area libero di colpire. Al 19’ disastro ospite completato: palla persa malamente in mediana, è un retropassaggio su cui si avventa Perri, che fila in area e colpisce sul primo palo, 3-0. Per la Biagio ci sono un paio di tentativi degli ex Pierandrei e Rossini ma la Jesina continua la sua gara e al 36’ Jachetta pennella la punizione dal lato corto dell’area sorprendendo Tomba, 4-0.

Si riparte e Malavenda prova a puntellare la Biagio con gli ingressi di Paradisi e Brega ma al 58’ arrivano 5-0 e doppietta di Perri, ancora primo sul pallone che schizza verso l’area da un contrasto sulla tre quarti. Conto rimpolpato dalla Jesina al 77’, con l’azione innescata dal contropiede di Cameruccio e completata dal colpo di Nazzarelli che, deviato, lascia ancora lì Tomba. Infine all’87’ è Barchiesi a mordere ancora per la Jesina.

Jesina- Biagio Nazzaro 7-0

Jesina (4-3-1-2): Minerva; Martedì, Brocani, Mistura, Domenichetti (21’ st Giovannini); Garofoli (36’ st Zagaglia), Rossi, Moretti (27’ st Longhi); Nazzarelli; Perri (21’ st Barchiesi), Jachetta (21’ st Cameruccio). All. Strappini S.

Biagio Nazzaro Chiaravalle (4-4-2): Tomba, Paccamiccio (1’ st Paradisi), Giovagnoli, Marini, Marasca; Gregorini, Rossini, Parasecoli (33’ st Marinelli), Gallotti (1’ st Brega); Pierandrei, Ruzzier (24’ st Pieralisi). All. Malavenda

Arbitro: Ubaldi di Fermo

Reti: 5’ e 32’ st Nazzarelli, 14’ Mistura, 19’ e 13’ st Perri, 36’ Jachetta. 42’ st Barchiesi

Note: ammoniti Marini, Paccamiccio, Rossini, Marinelli; corner 2-2; spettatori 500 circa