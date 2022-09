Torna in campo la serie D: il programma della quarta giornata

Le squadre marchigiane tornano in campo dopo la sosta per le elezioni: è in programma domani (mercoledì 28 settembre) la quarta giornata di campionato di Serie D girone F.



Sarà una partita speciale per la Vigor Senigallia, che torna a giocare nel proprio lo stadio dopo la chiusura dell’impianto a causa dell’alluvione. I rossoblù ospitano il Team Nuova Florida, con fischio d’inizio fissato alle ore 15. La Vigor è reduce dal buon pareggio di Notaresco per 2-2, ma insegue ancora la prima affermazione stagionale in serie D davanti al proprio pubblico. Anche la squadra laziale ha fin qui registrato lo stesso percorso in campionato, con un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Quest’ultima, è arrivata nello scorso turno (3-0 con il Vastogirardi). In questi giorni post alluvione, i senigalliesi si sono dovuti allenare in differenti strutture, tra cui Mondolfo e Ostra Vetere.



Impegni a domicilio anche per Alma Juventus Fano, Sambenedettese e Montegiorgio. I granata del Fano (in campo alle ore 17) se la vedranno con il Trastevere, formazione che staziona nelle zone alte della classifica a quota 7 punti, reduce dall’ottimo campionato della scorsa stagione, in cui arrivò a giocarsi la finale play-off di serie D contro la Sambenedettese. Sarà la sfida tra il miglior attacco del girone (quello dei laziali con 10 gol fatti) e la seconda miglior difesa del campionato (quella fanese con 2 reti subite).



La Samb in casa contro il San Nicolò Notaresco (fischio d’inizio alle ore 18.30) ha l’occasione per avvicinare la vetta della classifica. La squadra abruzzese si presenterà senza l’allenatore Tiziano De Patre, espulso per proteste nella gara contro la Vigor Senigallia. In panchina andrà il suo vice Gianluca De Vico.



Il Montegiorgio (ore 15) cerca i primi punti in campionato in un difficile match casalingo contro il Chieti, che ha già espugnato il Bianchelli di Senigallia. La squadra di De Angelis, dopo buone prestazioni, ha bisogno di fare risultato per abbandonare l’ultimo posto in classifica, occupato insieme al Termoli prossimo avversario del Porto d’Ascoli. La formazione rivierasca si presenta in Molise da vice capolista e con la miglior difesa del girone (zero gol subiti).

Infine il Tolentino andrà nella tana dei lupi del Matese, in un campo ostico e contro una potenziale diretta concorrente per la salvezza.