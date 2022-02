ASCOLI – Tutto d’un fiato. Il campionato di serie B non conosce tregua e tra oggi e domani si torna già in campo per la 25esima giornata di campionato. Tanti i match interessanti che caratterizzeranno il turno del torneo cadetto. A cominciare dalla sfida che vedrà in campo l’Ascoli, in trasferta, contro il Brescia, in programma domani alle 18.30.

Out in due, torna Paganini

I bianconeri sono in piena zona playoff e faranno il possibile per guadagnare ancora qualche posizione in classifica. Il tecnico Sottil, ancora squalificato e sostituito in panchina dal vice Baroncelli, ha convocato 25 giocatori per la sfida in terra lombarda. Recuperato Paganini, che dunque sarà della partita. Indisponibili soltanto il terzino Felicioli, ancora infortunato, e il nuovo acquisto Fontana. Per quanto riguarda la formazione, Dionisi sarà ancora in panchina. Davanti, dal primo minuto, spazio ancora a Tsadjout e Bidaoui, con Maistro trequartista. A centrocampo sempre Buchel con Saric e Caligara. In difesa, davanti al portiere Leali, giocheranno Bellusci e Botteghin al centro, Salvi e Baschirotto sulle fasce.

Saric ci crede

A caricare la squadra, alla vigilia del match, ci pensa il centrocampista Dario Saric, autore del gol del vantaggio nella partita di sabato scorso contro l’Alessandria. ≪Andremo a Brescia per vincere, di certo non andremo per farci una passeggiata – spiega il calciatore bianconero -. Loro sono forti, questo non lo metto in dubbio. Ma siamo forti anche noi e sono sicuro che giocheremo una grande partita. Anche a Benevento eravamo attesi da un match complicato, eppure siamo riusciti a vincerlo≫.

Il programma della giornata

Tornando alla 25esima giornata di campionato, queste le sfide in programma oggi alle 18.30: Pisa-Parma, Pordenone-Monza, Cremonese-Vicenza, Spal-Ternana e Alessandria-Perugia. Domani, sempre alle 18.30, oltre a Brescia-Ascoli si giocheranno anche Lecce-Cittadella, Benevento-Como, Crotone-Cosenza e Frosinone-Reggina.

La classifica

Questa la classifica di serie B: Lecce 46; Cremonese, Pisa 45; Brescia 44; Monza 41; Benevento 40; Ascoli 39; Perugia, Frosinone 38; Cittadella 35; Como 34; Reggina 32; Ternana 31; Parma 28; Spal 24; Alessandria 23; Cosenza 19; Crotone, Vicenza 14; Pordenone 12.