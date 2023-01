Riparte il campionato di serie B con tanti scontri al vertice: ecco dove eravamo rimasti

ASCOLI – Smaltiti panettoni, torroni e spumanti, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, torna il campionato di serie B. Nel weekend, infatti, dopo l’ultima giornata del 2022 andata in scena a Santo Stefano, riparte il torneo cadetto, con la prima giornata del girone di ritorno. E sono tante le sfide in programma ricche di fascino.

Il programma

Il ventesimo turno si articolerà tra sabato e lunedì. Si comincia sabato alle 14, con il maggior numero delle partite in programma. A spiccare è sicuramente la sfida di alta classifica, dal sapore di ‘vecchia’ serie A, tra Bari e Parma, con entrambe le formazioni che al momento sono in zona playoff ma che ambiscono alla promozione diretta. La Reggina, seconda in classifica, riceve la visita della Spal, mentre il Perugia prova a risollevarsi nello scontro interno contro il Palermo. Sempre alle 14, poi, il Cagliari del nuovo allenatore Claudio Ranieri ospiterà in Sardegna il Como, con il Pisa che attende l’arrivo del Cittadella. Sempre sabato, ma alle 16.15, scenderà in campo la capolista Frosinone, nella sfida casalinga contro il Modena. Domenica pomeriggio, poi, spazio a tre match. Alle 14 il Sudtirol riceve il Brescia, mentre alle 16.15 l’Ascoli farà visita alla Ternana e il Cosenza ospita il Benevento. Lunedì 16 gennaio, alle 18.45, l’atteso ‘Monday night’ tra il Genoa e il Venezia.

Il mercato

A proposito dell’Ascoli, intanto, in casa bianconera tiene banco il mercato. Il patron Massimo Pulcinelli ha aperto al ritorno di Dario Saric, quattro mesi fa ceduto al Palermo. Ma strada che pare tutta in salita, al netto delle buone intenzioni. Servirebbe come il pane anche un centravanti. Quintali di ipotesi. Dall’ex Tsadjout, finito alla Cremonese, Massimo Coda del Genoa e Facundo Lescano del Pescara. Ma per il momento non si schioda nessuno. E vale anche per chi l’Ascoli vorrebbe liberare. L’operazione che pareva più imminente, dopo il ritorno di Alessandro Salvi al Cittadella, pareva Atanas Iliev di nuovo a casa, nella massima serie bulgara. Tutto quasi fatto. Il problema è che l’attaccante, in scadenza di contratto, prima di andarsene pretenderebbe una buonuscita dal club di Pulcinelli. Il patron gliela sta negando. Non sono invece arrivate richieste per Diego Fabbrini, da tempo ai margini del progetto bianconero.

La classifica

Intanto, però, domenica i bianconeri torneranno in campo. A Terni sarà una sfida delicata, che il Picchio dovrà provare a vincere per rilanciare le proprie ambizioni di playoff. Questa, intanto, la classifica dalla quale si ripartirà nella prima giornata del girone di ritorno: Frosinone 39; Reggina 36; Genoa 33; Bari 30; Pisa 29; Parma 27; Sudtirol, Ternana 26; Ascoli, Modena, Cagliari, Brescia 25; Palermo 24; Benevento, Como 22; Spal, Venezia 20; Perugia, Cittadella 19; Cosenza 17.