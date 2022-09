Riparte il campionato di serie B. Si apre con Cosenza-Como, chiusura con l’Ascoli a Benevento

Il Picchio terrà a battesimo Cannavaro, scelto dai campani come nuovo tecnico. Sfida tra debuttanti in Perugia-Pisa

ASCOLI – Riparte, dopo una settimana di sosta per gli impegni delle nazionali, il campionato di serie B. E si riprenderà dalla settima giornata. L’apertura del turno, venerdì sera, sarà affidata a Cosenza-Como. Poi si giocherà ogni settimana, fino a Natale, visto che il torneo cadetto non si fermerà nemmeno durante i Mondiali.

Il programma

Detto dell’anticipo di venerdì, la maggior parte delle partite si giocherà sabato. Alle 14, infatti, scenderanno in campo le prime della classe. La Reggina sarà di scena a Modena contro una formazione, quella emiliana, che sta vivendo un inizio di stagione decisamente complicato. Alla stessa ora, il Brescia giocherà al San Nicola contro il Bari: un match che rievoca precedenti affascinanti, vissuti in serie A tra la fine degli anni Novanta e gli inizi del Duemila. Tra le sfide più suggestive del settimo turno c’è sicuramente Parma-Frosinone. Anche Cagliari-Venezia, però, merita attenzione, con le due formazioni che sono scese lo scorso anno dalla A e che hanno tutta l’intenzione di tornare nella massima serie. Sempre sabato alle 14, il Palermo ospita il Sudtirol in un Barbera che si preannuncia tutto esaurito, mentre la Spal riceve la visita del Genoa. Interessante anche Cittadella-Ternana. Alle 16.15, infine, la serata del sabato si concluderà con Perugia-Pisa, due compagini che hanno appena cambiato allenatore.

Il posticipo

Domenica alle 16.15, poi, ci sarà il posticipo tra Benevento e Ascoli. I campani hanno ufficializzato Fabio Cannavaro come nuovo tecnico. Per i bianconeri, invece, mister Bucchi procederà ad un cambio di modulo dopo gli ultimi due ko consecutivi. Il consueto 4-3-3 è sembrato troppo prevedibile. In porta chiaramente il rebus da risolvere è quello legato alle condizioni della caviglia destra di Baumann. Se l’elvetico non riuscirà a farcela toccherà di nuovo a Guarna, come avvenuto in occasione dell’ultima gara con il Parma. Davanti a loro, nella consueta linea a quattro si attende il rientro di Falasco a sinistra. A centrocampo, invece, qualora si dovesse optare per una linea a quattro, si potrebbe pensare di schierare ai lati due esterni offensivi. E in questa ipotetica soluzione a destra si parlerebbe di uno tra Lungoyi e Falzerano, mentre a sinistra la scelta ricadrebbe su Bidaoui. Questo tipo di soluzione consentirebbe inoltre di schierare Dionisi e Gondo, uno di fianco all’altro, aumentando nettamente il peso del reparto d’attacco.

La classifica

Questa la classifica del campionato di Serie B, in attesa che si riprenda dalla settimana giornata: Reggina, Brescia 15; Frosinone, Bari 12; Genoa 11; Cagliari, Ternana 10; Parma, Spal 9; Cosenza, Ascoli, Cittadella 8; Benevento, Palermo, Sudtirol 7; Venezia 5; Perugia 4; Modena, Como 3; Pisa 2.